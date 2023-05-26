Тамбовская прокуратура нашла 20 некачественных детских комплексов, установленных в Первомайском районе

В Первомайском районе обнаружили некачественно изготовленное оборудование, установленное да детских площадках. Ранее по представлению прокуратуры администрация поссовета с привлечением экспертной организации исследовала игровое оборудование, поставленного в рамках муниципального контракта и установленного на 20-ти детских площадках, которое показало его несоответствие техническим требованиям, в том числе требованиям к безопасности.

Как установлено проверкой прокуратуры данное игровое оборудование не имеет необходимой сопроводительной документации, собрано в «кустарных» условиях и не отвечает предъявляемым требованиям к качеству такого оборудования.

К примеру, крепления сборных элементов большинства песочниц, существенно выступают наружу и не имеют защитных травмобезопасных заглушек; фундамент всех горок частично либо полностью разрушен, раскрошен, не фиксирует элементы крепления данного оборудования, а вследствие чего данное оборудование не имеет жесткой связи с основанием и подвергается раскачиванию и значительным отклонениям и др.

- В этой связи прокуратура района обратилась в суд с иском об ограничении доступа к указанному детскому игровому оборудованию. Требования прокуратуры признаны судом обоснованными и удовлетворены, - сообщает прокуратура тамбовской области. - Кроме того, в арбитражном суде рассматривается дело по иску администрации Первомайского поссовета, направленного во исполнение требований представления прокуратуры, к производителю оборудования о расторжении муниципального контракта. После расторжения контракта и демонтажа небезопасного оборудования на его место должно быть поставлено новое, соответствующее предъявляемым требованиям.