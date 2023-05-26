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НовостиПроисшествия26 мая 2023 12:21

Бывший сотрудник линейного отдела полиции получил условный срок за инсценировку кражи

Мужчина хотел повысить раскрываемость, но сам стал фигурантом уголовного дела
Марина МАКОВЛЕВА

Суд признал доказательства, собранные следственными органами СУ СК РФ по Тамбовской области, достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику линейного отдела тамбовской полиции. Он признан виновным в превышении должностных полномочий.

- Полицейский с целью повышения показателей служебной деятельности организовал инсценировку хищения инвентаря с территории железнодорожной станции. Лицом, якобы совершившим преступление, за вознаграждение от сотрудника полиции выступил ранее неоднократно судимый мужчина. Противоправная деятельность выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ России, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Бывший полицейский получил 1 год лишения свободы условно.