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НовостиПроисшествия26 мая 2023 11:40

Тамбовчанин убил знакомого, завернул его тело в ковер и пытался подбросить к чужому дому

В этот момент к мужчине подошли полицейские
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина получил 8 лет колонии

Мужчина получил 8 лет колонии

В суде вынесли приговор 44-летнему местному жителю, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

11 сентября прошлого года в Котовске обнаружили тело 59-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. На следствии и в суде установили, что в этот день компания мужчин распивала спиртные напитки в квартире у общего знакомого. В ходе общения фигурант припомнил потерпевшему старые обиды, после чего нанес множественные удары ножом в область грудной клетки и шеи. От полученных ранений мужчина сразу скончался. Чтобы скрыть преступление, убийца завернул тело погибшего в ковер и хотел оставить его около соседнего дома, но в этот момент был застигнут сотрудниками правоохранительных органов.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области