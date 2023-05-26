В Мичуринске пройдет мастер-класс по шахматам

Все желающие смогут сразиться с гроссмейстером во время сеанса одновременной игры

28 мая в 10.00 в Мичуринске на базе школы №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» (находится по адресу Липецкое шоссе, д. 104) состоится мастер-класс по шахматам. Его проведет Владимир Поткин - российский шахматист, международный гроссмейстер, Чемпион Европы и один из тренеров сборной России.

- Вход свободный для всех желающих. После встречи пройдет сеанс одновременной игры в шахматы, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска