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НовостиПроисшествия26 мая 2023 12:21

Тамбовчанин на иномарке въехал в едущий впереди грузовой фургон

Водителя легковушки отвезли в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Иномарка "догнала" грузовой фургон

Иномарка "догнала" грузовой фургон

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием иномарки и грузового фургона произошла 25 мая в 14 часов 3 минуты на 79 километре автодороги «Тамбов – Шацк» Моршанского района. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог 33-летний мужчина за рулем автомобиля «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT» не обеспечил безопасную дистанцию до двигавшейся впереди машины и столкнулся с грузовым фургоном под управлением 23-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT» на автомобиле скорой помощи доставили в Моршанскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.