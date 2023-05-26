Тамбовчанин на иномарке въехал в едущий впереди грузовой фургон

Иномарка "догнала" грузовой фургон Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием иномарки и грузового фургона произошла 25 мая в 14 часов 3 минуты на 79 километре автодороги «Тамбов – Шацк» Моршанского района. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог 33-летний мужчина за рулем автомобиля «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT» не обеспечил безопасную дистанцию до двигавшейся впереди машины и столкнулся с грузовым фургоном под управлением 23-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT» на автомобиле скорой помощи доставили в Моршанскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.