На трассе в Тамбовской области фура протаранила дорожное ограждение и столб ЛЭП

Водителя фуры медики осмотрели на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегрузного автомобиля произошла 25 мая в 7 часов 15 минут на 439 километре автодороги Р-22 «Каспий» Тамбовского района. 33-летний мужчина, управляя автомобилем «MERCEDES-BENZ AXOR» в составе полуприцепа «SCHMITZ SСF 24» врезался в дорожное ограждение, выехал на встречку, снова протаранил ограждение и «остановился» в опору ЛЭП.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя на месте осмотрел фельдшер бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.