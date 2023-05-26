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НовостиПроисшествия26 мая 2023 10:59

На трассе в Тамбовской области фура протаранила дорожное ограждение и столб ЛЭП

Водитель получил незначительные травмы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водителя фуры медики осмотрели на месте

Водителя фуры медики осмотрели на месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегрузного автомобиля произошла 25 мая в 7 часов 15 минут на 439 километре автодороги Р-22 «Каспий» Тамбовского района. 33-летний мужчина, управляя автомобилем «MERCEDES-BENZ AXOR» в составе полуприцепа «SCHMITZ SСF 24» врезался в дорожное ограждение, выехал на встречку, снова протаранил ограждение и «остановился» в опору ЛЭП.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя на месте осмотрел фельдшер бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.