В Мичуринске перекрестки оборудовали тактильной плиткой

Новая плитка уложена трех местах наукограда

В Мичуринске оборудовали тактильной плиткой тротуары на пересечениях улиц Лермонтова Киевская, Интернациональная – Гоголевская, а также на Липецком шоссе в районе городской больницы.

- В Мичуринске проживает более 12 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. В их числе инвалиды по зрению, слуху, инвалиды-колясочники. Благодаря реализуемым мероприятиям программы город становится для этих категорий граждан доступнее, - отметили в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска