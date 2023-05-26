На ул. Менделеева в Тамбове авто наехало на 9-летнего ребенка

Из больницы ребенка отпустили домой Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 25 мая в 19 часов 55 минут в районе дома №15 к. 2 по улице Менделеева города Тамбова. 39-летний мужчина за рулем «FORD FOCUS» наехал 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть слева направо относительно движения машины.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. –Госпитализировать его не стали.