29-летний тамбовчанин вынес из магазина алкоголь

В полицию Тамбова поступила дополнительная информация о грабеже. В сетевом магазине на улице Магистральной мужчина открыто схватил алкоголь с прилавка и быстро вынес его мимо кассы.

- Выявлено, что дерзкое преступление совершил 29-летний житель Тамбова. Подозреваемого задержали по приметам, составленным после опроса свидетелей и просмотра записи видеонаблюдения, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Виновному грозит до 4 лет тюрьмы.