32-летнюю тамбовчанку подозревают в убийстве сожителя

Пьяная ссора закончилась поножовщиной

Накануне в квартире дома по улице Советской в Моршанске было обнаружено тело 38-летнего мужчины с ножевым ранением в грудь. По данному факту Моршанский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело об убийстве. Подозрение пало на 32-летнюю сожительницу погибшего. Женщина была задержана.

- По версии следствия, женщина в ходе конфликта с гражданским супругом, возникшего во время распития спиртных напитков, схватила нож и нанесла ему один удар в область груди. От полученного ранения потерпевший сразу скончался, - рассказали в СК СК РФ по Тамбовской области.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области