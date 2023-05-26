В дорогах Тамбовской области ликвидируют 4 очага аварийности

По итогам прошлого года в Тамбовской области выявлено 4 места концентрации ДТП. Один из очагов аварийности находится на 363 км федеральной трассы Р-22 «Каспий». Чтобы устранить его, планируется провести капитальный ремонт участка с 356 по 371 км. При этом полос движения станет четыре, а в центре появится осевое барьерное ограждение, чтобы исключить лобовое столкновение.

На 241 км трассы Р-193 Воронеж-Тамбов появится освещение, а скорость будет ограничена до 70 км/ч. Также планируется отрегулировать работу светофора. На 7 и 10 км трассы Р-208 Тамбов-Пенза модернизируют светофоры, оптимизируют схемы движения и нанесут шумовые полосы.

- Кроме того, по 3-летней программе, направленной на повышение уровня безопасности движения, на сети федеральных автодорог Тамбовской области установят 4 км линий освещения в наиболее опасных местах, устроят 800 светодиодных маячков, которые будут обозначать ось проезжей части в условиях сниженной видимости, модернизируют пять светофоров и вблизи чести пешеходных переходов установят новые дорожные знаки повышенной яркости, - рассказали в ФКУ «Упрдор «Москва-Волгоград».