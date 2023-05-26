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НовостиОбщество26 мая 2023 7:41

В Петровском районе выявлено загрязнение почвы из-за свалки строительного мусора

Материалы проверки направлены в региональную прокуратуру
Марина МАКОВЛЕВА
Земля сельхозназначения пропитаоась ядом

Земля сельхозназначения пропитаоась ядом

Сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям обследовали территорию Петровского района и обнаружили нарушения земельного законодательства.

- На части земельного участка сельскохозяйственного назначения обнаружено несанкционированное перекрытие верхнего плодородного слоя почвы строительными и твердыми бытовыми отходами (битый шифер, кирпич, пластиковые бутылки, автомобильные покрышки, остатки горюче-смазочных материалов в виде следов на почве и пластиковые тары от них) общей площадью около 3 га, - рассказали в ведомстве.

Лабораторные исследования показали резкое повышение в почве калия и фосфора, а также превышение тяжелого металла цинка. Материалы проверки направлены в прокуратуру Тамбовской области, которой предстоит нанести владельцу участка инспекционный визит.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям