В Петровском районе выявлено загрязнение почвы из-за свалки строительного мусора

Земля сельхозназначения пропитаоась ядом

Сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям обследовали территорию Петровского района и обнаружили нарушения земельного законодательства.

- На части земельного участка сельскохозяйственного назначения обнаружено несанкционированное перекрытие верхнего плодородного слоя почвы строительными и твердыми бытовыми отходами (битый шифер, кирпич, пластиковые бутылки, автомобильные покрышки, остатки горюче-смазочных материалов в виде следов на почве и пластиковые тары от них) общей площадью около 3 га, - рассказали в ведомстве.

Лабораторные исследования показали резкое повышение в почве калия и фосфора, а также превышение тяжелого металла цинка. Материалы проверки направлены в прокуратуру Тамбовской области, которой предстоит нанести владельцу участка инспекционный визит.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям