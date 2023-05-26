Тамбовчанин заключен под стражу за насильственные действия сексуального характера по отношению к ребенку

Тамбовский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 45-летнего тамбовчанина. Мужчина подозревается в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет.

- В судебном заседании подозреваемый и его защитник возражали против избрания в отношении него меры пресечения, связанной с лишением свободы, поскольку он имеет постоянное место жительство, а намерений скрываться от следствия и оказывать давление на потерпевшую и свидетелей у него нет, - рассказали в Тамбовском районном суде.

Однако суд принял во внимание личность подозреваемого, в частности, тот факт, что он уже был судим, и удовлетворил ходатайство следствия. Подозреваемый будет заключен под стражу на 2 месяца.