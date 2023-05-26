В Тамбове отмечают День соседей

Добрососедство это когда всем хорошо и уютно

В Тамбове проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню соседей, который отмечают 27 мая. В праздниках, организованных на игровых площадках сельских территорий Тамбова, уже приняло участие более 300 человек. До 28 мая подобные мероприятия пройдут в 15 дворах Тамбова.

- Жителей ждут выступления творческих коллективов, спортивные состязания, танцевальные мастер-классы, конкурс на самый большой хоровод и многое другое, - рассказали в администрации города Тамбова.

Марафон праздничных мероприятий продолжается

Сегодня мероприятия пройдут по следующим адресам:

Полынковская, д. 55;

Мичуринская, д. 171/1, 173/1;

Агапкина, д. 15, 15а, 17, 17а;

Базарная д. 121/71

Мичуринская, д. 112Д;

Чичерина/ул. Победы, д. 21/2

Сенько, 12, 14;

Карла Маркса, д. 35/45

Астраханская, д. 263.

В субботу, 27 мая с 10.00 Фестиваль добрососедства будет проходить в Городском парке культуры и отдыха.

Фото администрации города Тамбова