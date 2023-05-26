Тамбовчане могут записать детей в новую школу

Родители должны обратиться с заявлением Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Новая школа №2 на севере Тамбова откроет свои двери для ребят в этом году. В нее могут поступить учиться не только первоклассники, но и воспитанники более старших классов. Перевод из других общеобразовательных организаций будет осуществляться в соответствии с графиком.

В установленные сроки необходимо подать заявление о зачислении в новую школу через портал государственных и муниципальных услуг, а затем предоставить лично документы (личное дело ребенка с прежнего места учебы, медицинскую карту) в школу № 2 (ул. имени С.И.Савостьянова, 1).

В настоящий момент школа оформляет лицензию на осуществление образовательной деятельности, поэтому заявления, поданные ранее установленных сроков, рассматриваться не будут.

Если нет возможность подать заявление через портал госуслуг, то его можно принести лично в школу с 7 августа .

Прием учащихся в 10-й класс будет осуществляться после проведения индивидуального отбора. Для этого учащемуся с родителем необходимо лично обратиться в школу с 3 по 14 июля. С собой нужно иметь документы, удостоверяющие личность, аттестат об основном общем образовании, выписку из протоколов о результатах ОГЭ (выдается в школе) и портфолио.

- В случае перевода двух и более детей из одной семьи заявления на старших можно подавать вместе с заявлением на младшего, - сообщает пресс-сдужба администрации города Тамбова. - По возникающим вопросам можно обращаться по телефону: (4752) 53-38-51.