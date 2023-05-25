Тамбовская прокуратура потребовала убрать свалку из леса недалеко от переправы через Ворону

Прокуратура Мучкапского района провела проверку исполнения лесного законодательства в части реализации органами государственной власти полномочий по осуществлению охраны и защиты лесов.

Установлено, что на земельном участке, расположенном в границах лесного фонда в 2,5 км от переправы через реку Ворона, имеется несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов. По закону загрязнять леса промышленными и бытовыми отходами запрещено.

- В этой связи прокуратурой района в адрес ТОГКУ «Уваровское лесничество» внесено представление, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, участок лесного фонда очищен от мусора.