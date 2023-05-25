Тамбовчанин, опасаясь лишиться прав, предложил полицейскому 50 тысяч рублей

Мужчина пытался подкупить начальника отдела ГИБДД Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В СУ СКР по Тамбовской области предъявили обвинение 46-летнему жителю Староюрьевского района, которого привлекают к ответственности по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

На следствии установили, что 10 мая за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения сотрудники ДПС составили на него протокол об административном правонарушении. На следующий день мужчина приехал в отдел полиции, зашел в кабинет в начальнику отделения ГИБДД и попросил помочь избежать административной ответственности и лишения водительских прав, так как его работа связана с управлением автомобилем. За положительное разрешение проблемы мужчина пообещал «благодарность» и в подтверждение своих слов положил на рабочий стол сотрудника полиции денежные средства в размере 50 тысяч рублей. От незаконного денежного вознаграждения полицейский отказался.

- Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.