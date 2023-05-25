Тамбовчанка получила условное наказание за причинение смерти по неосторожности своему отцу

Мужчина погиб в горящем доме Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области вынесли приговора 33-летней местной жительнице, которую признали виновной в совершении преступления, по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На следствии и в суде установили, что женщина в течение долгого времени ухаживала за больным 76-летним отцом и знала, что в его доме сломана металлическая дверца топки, при этом мер к устранению неисправности не принимала и продолжала ежедневно топить ее дровами. 28 января женщина снова растопила печь, после чего, не заперев плотно металлическую дверцу печи, ушла к себе домой. В это время искры из печи через имевшуюся щель попали на лежащие рядом дрова и мешки, в связи с чем произошло возгорание и задымление. Пожилой отец в силу своего здоровья не смог самостоятельно покинуть жилище, в результате чего скончался от отравления угарным газом.

- Приговором суда женщине назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.