В Тамбовской области банк оштрафовали за слишком частые звонки должнику

Банк оштрафовали на 50 тысяч рублей

В Тамбовской области привлекли к ответственности банк, который слишком рьяно пытался напомнить должнику по кредиту о долге. Выяснилось, что робот-коллектор за неделю набрал номер заемщика 7 раз, а по закону такиех звонков может быть не больше 1 раза в сутки и не чаще двух раз в неделю. В Ленинском районном суде кредитную организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей. Банк пытался оспорить это решение в областном суде, но оснований для изменения решения в вышестоящей инстанции не нашли.

- Судья Тамбовского областного суда пришел к выводу о законности вынесенного ранее судебного решения, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Тамбовской области.