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НовостиОбщество25 мая 2023 12:51

С 31 мая в Тамбове начнут работу пришкольные лагеря

Сейчас идет их приемка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Через неделю, с 31 мая, для юных тамбовчан откроют свои двери пришкольные лагеря. 25 мая специальная межведомственная комиссия приступила к приемке их готовности. В ее составе специалисты администрации Тамбова, сотрудники УМВД и МЧС, организации по обеспечению школьного питания. Они проверят помещения для размещения воспитанников в период смены, необходимую документацию, программы работы.

- В течение двух дней, 25 и 26 мая, предстоит проверить 31 лагерь с дневным пребыванием, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - По итогам приемки члены комиссии подпишут акты их готовности к работе.