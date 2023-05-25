С 31 мая в Тамбове начнут работу пришкольные лагеря

Через неделю, с 31 мая, для юных тамбовчан откроют свои двери пришкольные лагеря. 25 мая специальная межведомственная комиссия приступила к приемке их готовности. В ее составе специалисты администрации Тамбова, сотрудники УМВД и МЧС, организации по обеспечению школьного питания. Они проверят помещения для размещения воспитанников в период смены, необходимую документацию, программы работы.

- В течение двух дней, 25 и 26 мая, предстоит проверить 31 лагерь с дневным пребыванием, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - По итогам приемки члены комиссии подпишут акты их готовности к работе.