Тамбовчанин организовал у себя дома наркопритон

Подпольный наркопритон организовал в собственной квартире в многоэтажке в поселке Строитель 42-летний мужчина, сам употребляющий запрещенные вещества. В его жилище сотрудники полиции обнаружили самого хозяина и нескольких его знакомых, находившихся в состоянии наркотического опьянения. При осмотре квартиры полицейские обнаружили шприцы, 1 грамм метилэфедрона, другие приспособления для употребления наркотиков. Владельца жилища и его гостей доставили в медицинское учреждение, где врачи поставили всем диагноз наркотическое опьянение.

- По данному факту в настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за организацию наркопритона и незаконный оборот наркотиков, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Установлено, что хозяин квартиры в мае этого года не один раз предоставлял помещение для употребления наркотиков своим знакомым.