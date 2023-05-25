Тамбовский предприниматель подал больше тысячи жалоб на торги, в том числе на реконструкцию филармонии

Последние несколько месяцев индивидуальный предприниматель Захиджон Тожибаев массово подает жалобы на госзакупки. Общее количество жалоб с февраля по май 2023 года насчитывает уже более тысячи штук. В том числе мужчина попытался оспорить объявленные торги на реконструкцию филармонии. Напомним, в мае министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области объявило закупку на реконструкцию здания концертного зала в Тамбове на сумму больше 384 миллионов рублей.

ИП Тожибаев З.П. обжаловал установленный заказчиком порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в части требований к минимальной стоимости контрактов (договоров), подтверждающих наличие опыта выполнения работ у участника закупки.

Тамбовское УФАС России не нашло в действиях заказчика нарушений законодательства о контрактной системе. Совокупность требований к участникам закупки, установленных заказчиком в извещении конкурса, не нарушает нормы законодательства о контрактной системе. Жалоба признана необоснованной.

- Необходимо отметить, что данный индивидуальный предприниматель не смог бы претендовать на заключение контракта, так как он не является членом саморегулируемых организаций в области строительства. Помимо этого, у него отсутствует опыт исполнения строительных контрактов, - сообщили в УФАС по Тамбовской области. - Требование о приостановке закупки снято, препятствия для проведения реконструкции тамбовской филармонии отсутствуют.