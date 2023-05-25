В четырех школах Тамбовской области отремонтируют спортзалы

В двух школах ремонт уже в разгаре

В Тамбовской области обновят спортзалы четырех школ. На это выделено 12,7 млн руб. В школе № 1 Кирсанова и Токаревской школе ремонт уже стартовал. Здесь убрали старое оборудование, частично заменили полы, смонтировали системы отопления, покрасили стены. С 1 июня ремонт начнется в школе №3 Рассказово и «Стаевской школе» Мичуринского района.

- Практически во все образовательные организации уже поступил спортивный инвентарь: волейбольные сетки, баскетбольные кольца, гимнастические скамейки, мячи и прочее. Ремонтные работы, а также оснащение спортивным инвентарем и оборудованием планируется завершить до 31 августа, - рассказали в министерстве образования и науки Тамбовской области.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области