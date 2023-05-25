Тамбовчане отдали 11 тысяч голосов за благоустройство парка «Пионерский»

У тамбовчан еще есть время сделать свой выбор

11 тысяч тамбовчан отдали свои голоса за благоустройство парка «Пионерский». Сейчас этот объект, занимавший прежде второе место, вырвался в лидеры голосования. На втором месте с разницей в 800 голосов следует Ахлябиновская роща. На данный момент выбор сделали 42,5 тысяч тамбовчан.

- До 31 мая на «Госуслугах» и на сайте https://68.gorodsreda.ru/ можно отдать свой голос за одно из пяти общественных пространств: Ахлябиновская роща, сквер Баратынского, сквер у детской музыкальной школы №2 им. В.К. Мержанова, Пионерский парк, территория на пересечении Моршанского шоссе и улицы Урожайной, - напоминают в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова