В Тамбовской области «Приора», выехавшая на встречку, врезалась в ВАЗ

Водитель ВАЗ оказалась в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы 22-летняя девушка произошла 25 мая в 22 часа 30 минут на улице Мичурина, 79 рабочего посёлка Сосновка). 19-летний водитель «Лада Приора» совершил запрещенный выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110 под управлением девушки-водителя, которая выехала с прилегающей территории заправки.

- В результате аварии водителя автомобиля ВАЗ-2110 на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.