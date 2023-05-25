В Мичуринске отремонтируют почти 10 км дорог и тротуаров

Работы планируется завершить до 1 ноября

В Мичуринске завершены съезды с дорог, ведущие к домам №№ 109 и 75, 77 по Липецкому шоссе. Обновлено пересечение улицы 7 Ноября и Проспекта им. Мичурина. Готово щебеночное покрытие на ул. Проводников в микрорайоне Кочетовка.

Кроме того, начаты работы на Липецком шоссе от д.118, к. 4 до ул. Калужской и обустройство съездов с ул. Заречной в районе д. №43, 45, 47, 54, 56, 58. Практически завершен ремонт участка улицы Интернациональной от пересечения с улицей Пролетарской до дома № 10 на ул. Карла Маркса.

В первую очередь обновляются проблемные места

- По многочисленным обращениям граждан в числе первых именно этот адрес. Из-за разрушения покрытия, было проблематично двигаться не только автолюбителям, но и общественному транспорту. После укладки нового асфальтового покрытия эти вопросы будут сняты, а мичуринцы смогут комфортно и быстро добраться до нужного пункта по центральной транспортной улице, - прокомментировали в администрации города Мичуринска.

До 1 ноября планируется отремонтировать почти 10 км дорог и тротуаров. На текущий ремонт направят 91 млн рублей.

Фото администрации города Мичуринска