Инфляция в Тамбовской области составила 4,12%

Эксперты регионального отделения Банка России отмечают, что годовая инфляция в Тамбовской области в апреле снизилась до 4,12%. Снижение стало возможным за счёт увеличение объёмов производства и сокращения издержек производителей по отдельным продовольственным товарам, а также за счет расширения ассортимента выпуска непродовольственных товаров.

- Самой низкой остается инфляция в сегменте непродовольственных товаров — 0,71%, - сообщают в тамбовском отделении Банка России. - Увеличилось предложение бытовой химии из-за расширения отечественного производства, что снизило темп роста цен на некоторые виды чистящих и моющих средств, а также на косметику и парфюмерию.

До 1,79% снизился годовой прирост цен на продовольственные товары. В области и регионах-поставщиках продолжает увеличиваться объем производства молока, снизились издержки на приобретение комбикормов, что замедлило рост цен на питьевое молоко. Снижение стоимости сырья для молокоперерабатывающих предприятиях замедлило рост цен на сметану и кисломолочные продукты.

Сократились издержки производителей хлебобулочных изделий, в том числе из-за удешевления муки на фоне высокого урожая зерновых в прошлом году. В результате цены в годовом выражении на хлеб и хлебобулочные изделия росли медленнее, чем месяцем ранее.