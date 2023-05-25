Житель Бондарей украл у соседа 37 тысяч рублей

В полицию села Бондари поступила информация о краже денег из дома на улице Советской. Хозяин обнаружил пропажу 37 тысяч рублей и обратился в полицию. Полицейские выяснили, что к краже причастен 53-летний местный житель.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, при задержании и опросе он дал признательные показания. Воришка зашел в гости к потерпевшему, воспользовался тем, что тот отвлекся, и взял деньги из одежды хозяина.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Виновному грозит штраф до 80 тысяч рублей либо до 2 лет тюрьмы. Похищенные деньги изъяты и возвращены потерпевшему.