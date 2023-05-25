Тамбовчанин, выманивший у пенсионерок почти 900 тысяч рублей, пойдет под суд

В прокуратуре Советского района города Тамбова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего тамбовчанина. Мужчину обвиняют мошенничестве и покушении на мошенничество.

- Ранее судимый за угон транспортного средства обвиняемый, совместно с неустановленным следствием лицом, позвонили четырем пожилым женщинам и, представляясь их близкими родственниками, сообщили им заведомо ложную информацию о якобы совершенных по их вине ДТП, для избежания уголовной ответственности за которые требовались значительные денежные средства, - рассказали в прокуратуре Советского района.

Обвиняемый приехал к пенсионеркам, представился адвокатом потерпевших и выманил у них почти 900 тысяч рублей.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей, уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.