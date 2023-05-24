В Мичуринске началась реконструкция главной площади

Старый асфальт будет снят и вывезен

В Мичуринске началась реконструкция исторической части улицы Советской. Спецтехникой снимают старый асфальт и расчищают территорию. Коммуникации, которые прежде портили вид площади, спрячут под землю, организуют велодорожки, уложат плиточное покрытие.

Также планируется убрать старые цветочные клумбы-фонтаны и арт-объект «Я люблю Мичуринск». За памятником появятся новые арт-объекты и малые архитектурные формы. Будут высажены деревья, кустарники и цветы.

Новый облик территории был разработан с учетом мнения разных групп населения

- Концепция и мероприятия были разработаны с учетом мнения разных групп населения: от историков, краеведов, общественников, ветеранов до бизнесменов и молодежи. Изюминкой проекта стала связь времен, достижений и традиций города, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Первый этап реконструкции улицы Советской завершится до 1 сентября.

Фото администрации города Мичуринска