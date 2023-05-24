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НовостиПроисшествия24 мая 2023 12:10

Жительницу Моршанска приговорили к 3,5 годам колонии за мошенничество

Женщина обманом выманила у знакомых 5 млн рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Моршанска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Женщину признали виновной в 7 эпизодах мошенничества.

- Подсудимая, заведомо зная об отсутствии у нее реальной возможности исполнить обязательства, путем обмана и злоупотреблением доверием брала у знакомых денежные займы, которые впоследствии не возвращала. В результате преступных действий подсудимой потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 5 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Моршанска.

Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.