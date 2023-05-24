Владелица тамбовской клиники «сливала» ритуальщикам информацию о покойниках

В Тамбове вынесли приговор владелице лечебно-профилактического частного учреждения, оказывающего в том числе доврачебную, скорую и неотложную помощь. В 2019 году учредитель клиники договорилась с директором по коммерческим вопросам одного из ритуальных агентств о том, что она будет предоставлять ему информацию об умерших. Похоронка в итоге заключала с родными умерших договоры об оказании ритуальных услуг. За «помощь» учредитель лечебного учреждения получила 67 900 рублей.

Приговором Ленинского районного суда г. Тамбова от 16 марта женщину признали виновной в совершении коммерческого подкупа (п. «в» ч.7 ст. 204 УК РФ) и назначили наказание в виде условного лишения свободы на 5 лет. В суде апелляционной инстанции это решение поддержали.

Выяснилось также, что в 2016 году действуя как генеральный директор ООО, оказывающего медицинские услуги, женщина заключила с собой договор аренды своего автомобиля «Toyota Rav4» за 100 000 рублей в месяц. В течении двух лет она перечисляла арендные платежи самой себе, причинив обществу материальный вред на сумму 1 150151 рубль. За это женщину приговорили к штрафу в 40 000 рублей.