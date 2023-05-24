Тамбовчане набрали ипотечных кредитов почти на 5 миллиардов рублей

В 1 квартале 2023 года банки выдали жителям Тамбовской области 1625 ипотечных кредитов на сумму 4,9 миллиарда рублей. Такие данные сообщили в региональном отделении Банка России. В среднем тамбовчане брали в кредит 3 миллиона рублей сроком на 24,7 года.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в марте составила 8,7%. Пользовались спросом льготные программы с господдержкой, в том числе ипотека на новостройки и семейная ипотека (41% и 56% от выданных ипотечных кредитов соответственно).

Сумма ипотечной задолженности на 1 апреля текущего года достигла 58,9 млрд рублей, увеличившись за год на 10,6%, при этом 99,6% задолженности погашается своевременно. В случае возникновения трудной ситуации заемщики могут воспользоваться правом на ипотечные каникулы и отложить ежемесячные платежи сроком до полугода.

- По состоянию на конец февраля в Тамбовской области было одобрено 10 заявок на предоставление ипотечных каникул, - говорит начальник экономического отдела регионального отделения Банка России Юрий Рябов.- До конца 2023 года тамбовчане также могут воспользоваться правом на кредитные каникулы. С марта 2022 года по февраль 2023 года жителям было одобрено 563 заявки на получение кредитных каникул. Объем ссудной задолженности по таким договорам составил больше 137,1 миллиона рублей.