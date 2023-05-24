Строящаяся на севере Тамбова школа готова почти на треть

Школа рассчитана почти на 2,5 тысячи учеников Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В микрорайне Майский продолжается строительство новой школы на 2425 мест. Она будет состоять из девяти корпусов разной этажности. Сейчас в большинстве корпусов завершены работы кирпичной кладки первого, а в некоторых и второго этажа. Строительная готовность объекта составляет 27%. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2023 года.

Школу возводят по концессии. Такой механизм в регионе применяют впервые. Он реализуется по поручению Президента России Владимира Путина по федеральной программе «Развитие образования». На строительство новой школы по нацпроекту «Образование» направят 1,83 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов и около 1,1 миллиарда рублей средств инвесторов.

В школе предполагается открытие медицинских, инженерно-технологических классов, экоклассов. Здесь обустроят специализированные центры, лаборатории, предметные кабинеты. Особое внимание уделят умным решениям по навигации школы, рекреационным зонам, доступу для маломобильных граждан.

- В ближайшее время с применением механизма государственно-частного партнерства в Тамбове будут построены также школы на улице Волжская на 1275 мест и в поселке Бокино на 1100 мест, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.