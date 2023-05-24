В центральной и западной частях Тамбова пройдут отключения света

25 мая на территории Тамбова будут проводить ремонтные работы на электросетях. В связи с этим, по информации администрации города, будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов:

- с 9.00 до 16.00:

- по ул. Киквидзе, д. 1-67, 4-40;

- по ул. Авиационной, 4-10;

- по ул. Светлой, 1-5;

- по ул. Т. Дерунец, 1-7;

- по 1-му Авиационному пр., д.2;

- по 2-му Авиационному пр., д.10.

- с 9.00 до 11.00:

- по ул. Студенецкой, д.20-42; 16 А, к.1,2,3, 9Ж;

- по ул. Носовской, 14-22;

- по ул. Октябрьской,19-29;

- по ул. Базарной, 114-122, 107-111.

- с 19.00 до 21.00:

- по ул. М. Горького, д.20;

- по ул. К. Маркса, 127/28.