Тамбовские судебные приставы рассказали, как выглядит должник по алиментам

Сотрудники УФССП России по Тамбовской области составили «Портрет должника» по алиментам. Подавляющее большинство должников – 84 % - мужчины.

- Среднестатистический должник по алиментам в Тамбовской области - это мужчина в возрасте от 33 до 40 лет, ведущий асоциальный образ жизни. Более 30 % мужчин-алиментщиков не работают, что увеличивает сумму задолженности по исполнительным производствам, около 50 % должников имеют официальный источник дохода и осуществляют ежемесячные выплаты добровольно, - рассказали в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

Женщине-алиментщице 28-36 лет, она ведет асоциальный образ жизни, часто лишена родительских прав. Официально трудоустроены и выплачивают алименты только 30 % от общего числа алиментщиц.

К слову, сейчас в управлении на исполнении находится 6630 исполнительных производств по взысканию алиментов. С начала года судебные приставы взыскали 137 миллионов 87 тысяч рублей. К административной ответственности привлечено 345 должников, возбуждено 216 уголовных дел. 686 человек, уклоняющихся от уплаты алиментов, находятся в розыске.