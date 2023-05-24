Жительница Жердевки в очередной раз попалась на незаконной торговле спиртным

В полицию Жердевки поступило сообщение о незаконной продаже вино-водочных изделий на дому. Участковый уполномоченный полиции выявил, что 59-летняя жительница одного из домов на улице Заводской незаконно торговала алкоголем. На этом нарушении женщина попадалась уже не впервые.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Виновный карается штрафом в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до 1 года, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.