Тамбовчанин, вынесший из магазина неоплаченный алкоголь, может сесть на 4 года

В дежурную часть отдела полиции Тамбова поступила информация о грабеже в сетевом магазине на улице Киквидзе. В торговую точку зашел мужчина, он взял с прилавка алкоголь и быстро вышел, не заплатив.

- Участковыми уполномоченными полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска выявлено, что дерзкое преступление совершил 38-летний местный житель, проживающий недалеко от магазина. Подозреваемого задержали по приметам, составленным после опроса свидетелей и просмотра записи видеонаблюдения, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Задержанный дал признательные показания. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет.