В Москве задержали двоих тамбовчан, скрывавшихся от правосудия

Подозреваемые доставлены в Тамбов

52-летний мужчина, скрывшийся от Октябрьского мирового суда Тамбова, был объявлен в федеральный розыск. Обвиняемый в краже мужчина находился под подпиской о невыезде и просто перестал являться на заседания суда. По месту жительства он не появлялся, соседи же предположили, что их знакомый уехал в Москву на заработки.

В то же время в розыске находился 40-летний иностранец из ближнего зарубежья, которого подозревали в подделке государственной справки. Он также перестал являться по вызову дознавателя, отключил телефон и не появлялся по месту жительства.

- Ориентировки о розыске подозреваемых в совершении преступлений небольшой тяжести были направлены во все органы внутренних дел страны. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками московской полиции оба подозреваемых в разных районах столицы были обнаружены, задержаны и опрошены, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Подозреваемые были доставлены в Тамбов.