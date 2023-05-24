На севере Тамбова столкнулись LADA KALINA и CHEVROLET NIVA

В одной из аварий пострадали подростки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 37-летний мужчина, произошла 23 мая в 17 часов 55 минут в районе дома № 45 по улице Свободной города Тамбова. 43-летний водитель «LADA-219410 KALINA» выезжал со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток и не предоставил преимущество в движении «CHEVROLET NIVA», за рулем которого был 37-летний мужчина. Произошло столкновение.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя «CHEVROLET NIVA» на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Похожее ДТП произошло 22 мая в 8 часов 10 минут на улице Гоголевская в районе дома №235 города Мичуринска. Здесь 35-летний водитель «VOLKSWAGEN PASSAT CL» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу и столкнулся с «ГАЗ A64R42», под управлением 59-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители не пострадали, а 17-летние пассажиры автомобиля «ГАЗ A64R42» самостоятельно обратились за медицинской помощью, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.