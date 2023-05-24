Тамбовчанин за рулем легковушки протаранил грузовую Газель

Водитель легкового авто не соблюдал дистанцию Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 39-летний мужчина, произошла 23 мая в 17 часов 30 минут на 67 километре автодороги «Тамбов-Пенза» Кирсановского района. Водитель ВАЗ 211440 не обеспечил безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «ГАЗ 33106», под управлением 34-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 39-летнего водителя ВАЗ 211440 на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.