В Тамбовской области ремонтируют 35 скверов и 24 двора

Благоустройство проведут в 76 дворах Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовской области продолжаются работы по созданию комфортных мест отдыха. В программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе в 2023 году включено благоустройство 113 общественных пространств и 76 дворов.

Как сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, на данный момент работы ведутся на 35 общественных территориях и в 24 дворах. На 23 общественных территориях и в 5 дворах работы уже выполнены.

- На благоустройство дворов и общественных территорий в Тамбовской области по нацпроекту в 2023 году направят почти 260 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба правительства тамбовской области. - Из них 253,6 миллиона рублей - средства федерального бюджета.

Напомним, что в эти дни жители Тамбова, Мичуринска, Уварово, Рассказово, Моршанска и Котовска могут решить, какие общественные территории будут благоустроены по нацпроекту в их городах в 2024 году. До 31 мая на сайте https://68.gorodsreda.ru/ проходит голосование за выбор объектов благоустройства. Каждый житель может принять в нем участие. На данный момент в нем приняли участие более 72 тысяч жителей региона.

Принять участие в голосовании не сложно. Это можно сделать не только на специальной платформе, но и через виджет на официальных сайтах администраций городов. Условия только два: участник голосования должен быть старше 14 лет и иметь учетную запись на портале «Госуслуги». Те, у кого нет нужной регистрации, могут воспользоваться помощью волонтеров. И такой способ в регионе очень востребован. Волонтеров можно встретить в парках и скверах городов-участников голосования. Они расскажут о проекте, помогут сделать выбор.