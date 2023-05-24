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НовостиОбщество24 мая 2023 6:50

Уваровская прокуратура вступилась за права ребенка, укушенного бродячей собакой

Девочке присудили компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

В Уваровскую межрайонную прокуратуру обратилась мать девочки. Она пожаловалась на нападение бродячей собаки на дочь около магазина. В результате ребенок получил телесные повреждения.

- С целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетней прокуратурой в суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда, - рассказали в Уваровской межрайонной прокуратуре.

Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил его, в пользу девочки взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей.