В Моршанске проведут обработку от клещей

25 мая с 11 до 16 часов в Моршанске будет проводится обработка от клещей. Работы планируется провести на территории правого берега реки Цна на ул. Садовая, д.17 А, на левом берегу реки Цна по ул. Свободная в 45 метрах на юго-восток от дома №27.

- Просим в течении суток воздержаться от прогулок с детьми, собаками и т.д. После проведения уборочных, посадочных работ (уборка мусора, посадка растений) на обрабатываемой территории, тщательно мыть руки, - обращается к жителям администрация города Моршанска.