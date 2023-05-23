Тамбовский «Спартак» ушел от поражения в домашнем матче с «Химками»

Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

В рамках 9-го тура первенства России по футболу в группе 3Б второй лиги тамбовский «Спартак» принимал на своем поле «Химки-2». На 55-й минуте гости повели в счете – отличился Дмитрий Малыхин. Но «волки» все же сумели уйти от поражения – в компенсированное ко второму тайму время цель поразил Олег Чернышев. Итог – 1:1.

- Большинство того, что мы просили, ребята выполняли. Где-то не позволяла усталость уже в конце, где-то соперник, - подвел итог поединку наставник тамбовчан Сергей Рыжиков.

Таким образом, безвыигрышная серия спартаковцев достигла четырех матчей. Начиная с 5 мая, наши земляки поочередно потеряли очки в матчах с ногинским «Знаменем» (1:4), «Балашихой» (0:0), дублем хабаровского СКА (0:1) и вот теперь с «Химками-2» (1:1).

После минувшего тура тамбовский клуб занимает шестое место с 27 очками. В ТОП-3 входят – «Знамя», столичное «Строгино» (по 35) и «Химки-2» (33). Следующий матч в рамках 10-го тура первенства России парни Сергея Рыжикова проведут 28 мая в Пензе с «Зенитом». Начало игры в 16:00.