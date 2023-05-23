В Уварово ограничат движение транспорта из-за репетиции открытия музыкального фестиваля

В Уварово, в связи с проведением репетиции открытия и закрытия XI Всероссийского фестиваля «Кадетская симфония», временно изменятся маршруты движения транспорта. Об этом сообщают в администрации города Уварово.

24 мая с 14.00 до 17.00 будет запрещена стоянка, остановка и движение транспорта по улице Шоссейная от пересечения с дорогой 2 мкр. до пересечения с Интернациональной. Движение транспорта будет осуществляться по улицам Октябрьская и Интернациональная.

25 мая с 16.00 до окончания мероприятия будет запрещена стоянка, остановка и движение транспорта по улице Шоссейная от пересечения с Советской до пересечения с Интернациональной. Транспорт будет двигаться по Первомайской и Интернациональной.

28 мая с 18.00 до окончания мероприятия будет запрещена стоянка, остановка и движение транспорта на участке от улицы Центральная до ДК «Дружба».