Тамбовчанин, совершивший 22 кражи и ограбления, получил восемь лет колонии

Кирсановская межрайонная прокуратура поддержала гособвинение в суде по уголовному делу в отношении 4-х мужчин, которых признаны виновными в грабеже, покушении на грабеж, кражах, совершенной с незаконным проникновением в жилище, а также с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба.

В суде установлено, что в период с мая по сентябрь 2022 года 21-летний житель Гавриловского района воровал товары из магазинов Кирсанова, почтового отделения, совершал кражи чужого имущества из домов и автомобиля. Несколько преступлений он совершил в составе группы лиц по предварительному сговору.

Приговором суда жителя Гавриловского района, признанного виновным в совершении 22 преступлений против собственности, приговорили к 8 годам колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Один из подсудимых будет отбывать наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ. 46-летний житель Кирсанова отправится на 2 года 6 месяцев в колонию-поселение, а 44-летний житель Кирсановского района будет отбывать наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.