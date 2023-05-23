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НовостиОбщество23 мая 2023 14:29

Тамбовский лицеист победил в олимпиаде по астрономии

Восьмиклассник Егор Жабин обошел почти 300 участников из 52 регионов России
Марина МАКОВЛЕВА
Егор Жабин и Даниил Петришин вместе со своим наставником – Светланой Меньших, учителем физики и астрономии лицея № 6 города Тамбова

Егор Жабин и Даниил Петришин вместе со своим наставником – Светланой Меньших, учителем физики и астрономии лицея № 6 города Тамбова

Ученик тамбовского лицея № 6 Егор Жабин стал победителем заключительного этапа олимпиады школьников по астрономии имени В.Я. Струве. Восьмиклассник набрал в испытании 70,5 балла.

- Интеллектуальное состязание прошло с 11 по 12 мая на базе Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Калужской области. Его участниками стали 290 учеников 7-8 классов из 52 регионов России, - рассказали в министерстве образования и науки Тамбовской области.

Вместе с Егором в олимпиаде принимал участие семиклассник Даниил Петришин, ему вручили сертификат участника.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области