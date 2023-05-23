В Тамбове во время ссоры мужчин палкой сломал незнакомцу череп

Ранним утром на улице Степной областного центра около многоэтажного дома произошла ссора между двумя незнакомыми друг с другом мужчинами. Один из них, будучи нетрезвым, отпустил колкость в отношении другого и кинул в него пустой бутылкой. Тогда мужчина взял с земли внушительную палку и со всей силы ударил своего обидчика по голове. Тот упал без сознания и не двигался. Напавший испугался, бросил палку и скрылся с места происшествия.

Прохожие сообщили о лежащем на земле без сознания мужчине в скорую помощь. Приехавшие врачи оперативно диагностировали у пострадавшего перелом основания черепа. О травмированном сообщили в полицию. Пострадавшего доставили в реанимацию одной из больниц города Тамбова.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Тамбову во время опроса свидетелей и местных жителей получили примерное описание внешности второго участника конфликта. При патрулировании его нашли и, несмотря на попытку скрыться, задержали. В отделе 33-летний мужчина признался в совершении преступления и рассказал о причинах ссоры.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Орудие преступление найдено и изъято, назначен ряд экспертиз, решается вопрос об аресте подозреваемого в совершении тяжкого преступления.