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НовостиОбщество23 мая 2023 13:50

Прокуратура потребовала устранить выбоины на дороге в Мучкапском районе

Администрация готовит проект и ищет подрядчика для устранения дефектов
Марина МАКОВЛЕВА
На дороге видны выбоины и просадки

На дороге видны выбоины и просадки

В Мучкапском районе прокуратура выявила нарушения при проверке обеспечения безопасности дорожного движения. Установлено, что покрытие дороги «Мучкапский-Краснояровка» имеет выбоины и просадки, что не соответствует требованиям ГОСТ.

- Согласно федеральному законодательству к вопросам местного значения относится дорожная деятельность, а ремонт и содержание дорог должны обеспечивать безопасность дорожного движения, - отмечают в прокуратуре Мучкапского района.

По постановлению прокуратуры должностное лицо администрации района привлечено к административной ответственности. Главе района прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Сейчас муниципалитет готовит проектную документацию и ищет подрядчика для устранения дефектов дорожного покрытия.

Фото прокуратуры Мучкапского района