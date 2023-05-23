Прокуратура потребовала устранить выбоины на дороге в Мучкапском районе

На дороге видны выбоины и просадки

В Мучкапском районе прокуратура выявила нарушения при проверке обеспечения безопасности дорожного движения. Установлено, что покрытие дороги «Мучкапский-Краснояровка» имеет выбоины и просадки, что не соответствует требованиям ГОСТ.

- Согласно федеральному законодательству к вопросам местного значения относится дорожная деятельность, а ремонт и содержание дорог должны обеспечивать безопасность дорожного движения, - отмечают в прокуратуре Мучкапского района.

По постановлению прокуратуры должностное лицо администрации района привлечено к административной ответственности. Главе района прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Сейчас муниципалитет готовит проектную документацию и ищет подрядчика для устранения дефектов дорожного покрытия.

Фото прокуратуры Мучкапского района